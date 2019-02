Le gouvernement dévoile son plan en 10 points pour lutter contre le harcèlement en ligne

Responsabiliser les plateformes

Signalement et suppression des contenus haineux

La volonté duà s'immiscer un peu plus dans la vie des internautes et des plateformes se précise avec ce nouveau plan d'action dévoilé hier par. Le secrétaire d'État au numérique y présente en effet un texte s'articulant autour dedont les grands axes reprennent en partie le rapport de la député Laeticia Avia, remis au gouvernement en septembre dernier et qui vise à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet.Dans une interview accordée au Figaro en compagnie de Marlène Schiappa, le secrétaire d'État a déclaré : «». Mais comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre ?Concrètement, le plan d'action du gouvernement prévoit d'abord de donneraux plateformes sociales que sont Facebook, YouTube, Twitter, ou encore Webedia (propriétaire de jeuxvideo.com ).La loi, qui s'inspirera ainsi de ce plan d'action, pourrait obliger ces plateformes, mais surtout à mieux les cibler. Mounir Mahjoubi a, par exemple, détaillé sur le site Medium : «».Une autre piste suggérée par ce plan d'action serait celle d'unedes contenus signalés et leur suppression si besoin. Cette mesure permettrait notamment det d'empêcher les campagnes de cyberharcèlement de devenir virales. Cette piste est toutefois délicate à traiter, car ces nouvelles contraintes imposées aux plateformes pourraient conduire certains acteurs «».En cas de contenu supprimé, le plan d'action prévoit néanmoinspour son auteur, comme le précise le secrétaire d'État : «». Par ailleurs, le recours éventuel à des instruments d'intelligence artificielle rend cette fonctionnalité «».En outre, le plan d'action entend également, identifier les auteurs de contenus illicites notamment dans les cas les plus graves (une piste qui pourrait profiter du projet de règlement européen « e-evidence »), ainsi que la lutte contre les sites miroirs, à l'instar des nombreuses répliques du site Démocratie participative