Le TGI de Paris fait bloquer le site Democratieparticipative.biz

Une décision qui prendra effet dans la quinzaine

Pourquoi cette mesure est-elle inédite ?

Ce site au caractèreest en effet certainement l'un des plus véhéments de la fachosphère, il édite chaque jour des articles ainsi que des émissions où haine et misanthropie cohabitent dans une indécence immodérée.Début octobre, François Molins, le, avait déjà assigné en référé les opérateurs de télécommunications afin de faire bloquer le sulfureux site affilié aux mouvements d'extrême droite. Une démarche inédite qui a porté ses fruits puisque le tribunal de grande instance de Paris vient désormais d'ordonner, le mardi 27 novembre, le blocage définitif et illimité deAinsi, les différents opérateurs comme Bouygues Telecom, SFR, Orange et Free sont dans l'obligation d'appliquer le blocage du site dans les 15 jours suivants la décision du tribunal. Ils pourront être condamnés à payer 10 000 € par jour de retard, mais cette décision devrait être appliquée par tous sans difficulté aucune.Déversant ses propos haineux sur la Toile, le site menaçait l'ordre public avec desselon le tribunal de grande instance.Sous le coup de plusieurs enquêtes, aucune de ces investigationsde Démocratie Participative. Comme le précise le site sur sa page d'accueil, il est hébergé aux États-Unis par Cloudflare et est donc protégé par le Premier Amendement de la Constitution.Évoqué comme étant l'éventuel administrateur du site, Boris Le Lay, un breton loin d'être méconnu des services de Police est activement recherché. Il est d'ailleurs sous le coup de 13 mandats de recherche et d'une fiche S mais serait probablement en fuite au Japon, pays avec lequel la France ne peut négocier d'extradition.Devant le piétinement des investigations, le parquet de Paris a décidé d'agir en saisissant les juges des référés afin d'utiliser la voie procédurale pour faire interdire le site sur le territoire Français. Un acte de dernier recours, salué par bon nombre d'associations comme l'UEJF dont le président, Sacha Ghozlan a déclaré :