Propos haineux : Jeuxvideo.com rentre dans le rang et se conforme au code de conduite de l'UE



Screenshot de l'espace Forum du site jeuxvideo.com le 5 février 2019

Jeuxvideo.com s'engage à examiner les signalements dans les 24 heures

Une nette amélioration de la modération depuis 2016

Le pure player français des gamers Jeuxvideo.com , 37e site le plus visité dans l'Hexagone selon Alexa , a décidé de rentrer dans le rang en rejoignant le code de conduite de l'Union européenne contre le fléau néfaste des. La nouvelle a été annoncée par la, qui a par ailleurs fait part de sa satisfaction quant aux progrès des plateformes comme Facebook et Twitter en la matière.Aujourd'hui, près de trois quarts des contenus considérés comme illégaux en raison de leur caractère haineux, qu'ils soient racistes ou xénophobes, sont supprimés après leur signalement. C'est bien mieux qu'en 2016, année où l'UE a lancé son « code », qui n'était appliqué que pour moins d'un tiers des publications haineuses.Pour renforcer sa lutte contre les propos haineux tenus sur ses forums, Jeuxvideo.com s'est engagé à examiner les signalements en moins de 24 heures, pour limiter au maximum leur propagation et se conformer à la volonté de l'UE. En 2018, trois internautes issus du forumavaient été condamnés après avoir menacé de mort une journaliste.La Commission européenne note que depuis le lancement de son code de conduite, lorsque les utilisateurs notifient de tels contenus, les plateformes les évaluent(contre 40 % seulement en 2016). À l'issue de la modération, 72 % de ces contenus sont supprimés (contre seulement 28 % en 2016).La commissaire européenne à la justice, Vera Jourova, a tenu à «». De son côté, le groupe Webedia a déclaré que «». Le groupe de Levallois-Perret a rappelé être soucieux d'ériger les «».