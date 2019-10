French Tech 120 : tous les détails du programme destiné à élever des leaders techno mondiaux

Des entreprises choisies selon des critères objectifs de performances économique

Quelles entreprises sont concernées par le programme ?

Quelle différence entre le Next 40 et la French Tech 120 ?

Faites vos vœux, dit le gouvernement aux entreprises

En quoi l'État va « accompagner » les jeunes entreprises innovantes ?

Comment les entreprises doivent candidater, et quand seront annoncés les noms des start-up sélectionnées ?

#FT120 : L'année prochaine @LaFrenchTech va créer 25 000 emplois. L'enjeu est d'être acteur et pas spectateur dans cette révolution, pour créer plus d'emplois et devenir des leaders.#LaMatinale — Cédric O (@cedric_o) October 24, 2019

Mercredi 23 octobre, le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, étant en déplacement du côté de la Bretagne, à Rennes, pour annoncer l'ouverture des candidatures du programme French Tech 120, qui intégrera directement les lauréats du Next 40. L'idée du programme est de faire bénéficier les start-up françaises les plus innovantes d'un accompagnement dont l'ampleur est inédite. L'État a en ce sens ouvert une procédure de candidature jusqu'au 29 novembre 2019. Découvrons ensemble les détails de ce programme.Pour débuter cette présentation, il faut revenir un peu en arrière, en septembre 2019. C'est là qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont lancé le programme French Tech 120 , en collaboration avec la Bpifrance dans l'espoir de faire du gouvernement le premier soutien de l'écosystème des start-up innovantes du numérique en phase d'hyper-croissance. 120 entreprises seront concernées.Au-delà d'être « innovante », l'entreprise intéressée doit avoir moins de 15 ans d'existence et avoir établi son siège social en France. Elle ne doit pas avoir été rachetée ni introduite en Bourse. Les start-up seront sélectionnées selon des critères objectifs de performance économique. La première moitié sera choisie sur la base des levées de fonds les plus importantes, la seconde sur des critères d'hyper-croissance, comme le chiffre d'affaires et son évolution par exemple. Notons qu'un minimum de deux start-up par région seront sélectionnées (l'Outre-mer inclus). 80 places sont réservées aux entreprises candidates.Les membres du Next 40, que nous vous avions présenté dans nos colonnes , intègrent directement le programme French Tech 120. Ils seront ensuite rejoints par les 80 autres entreprises. Toutes bénéficieront exactement du même programme d'accompagnement par les services de l'État.L'objectif clairement annoncé par le programme ainsi que par les différents acteurs du gouvernement est de faire de ces start-up des leaders de rang mondial. Pour cela, les 120 sociétés sélectionnées bénéficieront d'avantages pendant un an (comme le Next 40).Cela pourrait vous faire sourire à la lecture, mais les start-up pourront émettre trois vœux, et faire du French Tech 120 leur génie d'Aladin ! Les demandes devront évidemment être raisonnables. Mais le programme prend l'exemple d'une entreprise qui souhaiterait embaucher une trentaine de salariés sous un mois, provenant des États-Unis, du Brésil ou de Singapour. L'État pourrait alors les aider à faciliter l'obtention de visas pour leurs familles.Outre les vœux, les entreprises retenues bénéficieront d'un accès illimité à de nombreux services proposés par plus de 45 ministères, agences gouvernementales ou services publics. Ces services sont destinés à aider au développement à l'international de l'entreprise mais aussi à l'épauler pour son financement, pour l'accès au marché et l'accompagner dans ses relations avec l'administration.Des opportunités de contrats avec l'État se présenteront également, en étant référencées auprès des acheteurs publics tels que le Centre national d'études spatiales (CNES) ou la Direction des achats de l'État (DAE). Les entreprises qui mèneront certaines expérimentations pourront solliciter des pouvoirs publics des dérogations réglementaires (ou législatives) sur une période donnée.La procédure de candidature est ouverte jusqu'au 29 novembre 2019. Les entreprises retenues seront annoncées en janvier 2020. Concernant le Next 40, une nouvelle phase de sélection sera ouverte l'an prochain, entre le mois de juin et le mois d'août, les entreprises bénéficiant d'avantages durant une année également.