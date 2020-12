Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates ont été les entrepreneurs les plus recherchés sur Google France en 2020

Sur la troisième marche du podium, on retrouve un certain Bill Gates, qu'on ne présente plus. Si le fondateur de Microsoft fut en moyenne l'objet de 134 318 recherches tous les mois en France, c'est surtout en raison de la Covid-19. De nombreux conspirationnistes ont, ces derniers mois, établi des liens entre la création du virus et le milliardaire philanthrope. En 2015, le cofondateur de Microsoft avait prédit une future épidémie comme étant le grand danger de l'humanité, plus que l'arme nucléaire. Certains ont salué l'esprit visionnaire de l'homme. D'autres l'ont pris pour un être machiavélique qui avait tout manigancé.