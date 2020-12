Après Alibaba, la Chine continue de s'attaquer à l'empire de Jack Ma en régulant la Fintech Ant Group

Outre le focus souhaité sur le paiement en ligne, la banque centrale de Chine demande à Ant Group de se conformer aux lois et règlements protégeant la confidentialité et les données personnelles des Chinois s'agissant des crédits personnels. "Le groupe doit pleinement prendre conscience de la gravité et de la nécessité de satisfaire aux exigences de régulation, établir un plan de rectification et un calendrier de mise en œuvre dès que possible", indiquent les autorités chinoises.