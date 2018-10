Le site web Zone-Téléchargement piraté et cloné par des hackers

Mieux vaut changer de mot de passe

Le 25 juillet, l'équipe travaillant derrièrea informé ses utilisateurs que le site web avait été piraté, et surtout, que les hackers à l'origine de l'attaque informatique avaient réussi à faire une copie de la base de données. Concrètement, cela signifie que les auteurs ont pu copier tout le contenu et le présenter de la même façon que le site web initial puisque toutes les données sont en leur possession.Voici le message d'origine de l'équipe : «».Comme l'explique le « Staff ZT », la seule réelle différence entre le site web et son clone serait une simple lettre « s » ajoutée en plus dans l'URL, bien que l'adresse précise ne soit pas donnée. De fait, le principal problème concerne évidemment les données personnelles des utilisateurs de Zone-Téléchargement. Certains pourraient s'être fait avoir par le clone du site, même si pour l'instant l'adresse exacte n'a pas été confirmée par les administrateurs.Comme l'indique l'équipe de, il est préférable de changer ses mots de passe, surtout s'ils sont utilisés pour d'autres sites web. Attention à l'adresse email utilisée, qui pourrait également être victime de tentative de