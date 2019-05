CC Search : une base d'images gratuites de 300 millions d'images (pour commencer)

Une collection de 300 millions d'images

Un outil de recherche pertinent

Trouver et utiliser des images, photographies et autres contenus de façon légale, ce n'est pas toujours chose aisée. Heureusement, les créateurs de contenus peuvent profiter des différentes licences mises en place par l'associationAu nombre de six, ces licences permettentdans un certain cadre, plus ou moins restrictif. Seulement, la recherche du bon cliché pour illustrer vos contenus peut parfois prendre un temps précieux, et c'est justement là qu'intervient CC Search Tout juste sorti de sa version bêta,est un outil simple et efficace mis en place par l'association. Il permet de rechercher sur un ensemble de 19 collections parmi lesquelles on peut notamment citeret, des œuvres culturelles de musées (Metropolitan Museum of Art, Cleveland Museum of Art, etc.), mais aussi des conceptions 3D via Thingiverse.La collection comprenant déjà plus deest amenée à s'agrandir rapidement par la suite, notamment avec l'intégration des bases de données provenant de Wikimedia Commons et Europeana. Les manuels scolaires ouverts ainsi que les documents audio devraient également être de la partie d'ici quelques mois. Dans son billet de blog , Creative Commons indique que son objectif ultime reste deComme vous pourrez le constater,puisqu'il suffit de taper votre requête dans la barre de recherche pour commencer. Certaines fonctionnalités permettent tout de même de grandement aider à une recherche plus fine, il est par exemple possible de ne sélectionner que les images correspondantes à l'une des six licences Creative Commons, ainsi qu'à l'une des deux catégories supplémentaires qui correspondent aux œuvres tombées dans le domaine public, ou aux créateurs ayant décidé de renoncer à leurs droits afin de rapprocher leurs œuvres au plus près du domaine public (CC0).Enfin, il est possible de rechercher des images que l'on peut modifier ou non, ainsi que dequi partagent leurs collections afin de mener une recherche plus efficace.Les fonctionnalités devraient elles aussi s'étoffer dans les mois qui viennent avec l'intégration de nouveaux filtres avancés sur la page d'accueil, la possibilité de parcourir les collections sans entrer de termes de recherche, ou encore une meilleure accessibilité sur mobile.