Droits d'auteur : début 2019, de (très) nombreuses œuvres tomberont dans le domaine public

Une loi modifiée sous l'impulsion de Disney

Des œuvres libres d'être adaptées dans les futures années

Source : Smithsonian Mag

Comme chaque année, de nombreuses œuvres verront l'expiration de leurset tomberont dans le domaine public. C'est la règle pour toutes lesde plus 95 ans et publiées après le 1er janvier 1923.Laamenait ce délai à 75 ans, mais a été modifiée à la suite d'un intense lobbying de la part de Disney dans les années 90.Souhaitant protéger ses droits d'auteur sur le personnage de Mickey, la firme a réussi à faire modifier la loi pour rallonger de 20 ans la durée initiale des droits d'auteur.Parmi les œuvres les plus célèbres tombant dans lele 1er janvier prochain, on peut citer un, un film de Charlie Chaplin, la première version despar Cecil B. DeMille, quelques films de Buster Keaton, ou encore le film d'Harold Lloyd,et sa scène mythique d'escalade sur une horloge.Plusieurs livres vont également tomber dans le domaine public, dont un ouvrage d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes,etd'Agatha Christie, ainsi quede Winston Chrurchill.Tous ces ouvrages pourront être repris oupar n'importe qui, et retrouver une seconde jeunesse dans les mains de jeunes créateurs désireux d'y apporter leur patte.