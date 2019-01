Simetierre : un 1er trailer pour la prochaine adaptation du roman de Stephen King

Le mystérieux cimetière est de retour au cinéma

Adapté du roman éponyme sortie en 1985, Simetierre met en scène le docteur Louis Creed et sa femme Rachel (rôles interprétés par Jason Clarke et Amy Seimetz) ainsi que leurs deux jeunes enfants.Un beau jour, la famille quitte Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. C'est là que le docteur découvrira un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jud Crandall (interprété par John Lithgow). Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques.a déjà été adapté une première fois au cinéma en 1989. Ce film aux allures morbides a été réalisé par Mary Lambert, notamment connue pour avoir clippé le titrede Madonna. Particulièrement macabre, il a connu un énorme succès et était, à l'époque, l'une des plus grandes réussites au cinéma pour Stephen King.Cette fois Jeff Buhler, l'un des scénaristes du film, a déclaré que cette nouvelle adaptation de Simetierre sera «».