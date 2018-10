Google Images va afficher les crédits et métadonnées des visuels

Kvitka Fabian / Shutterstock.com

Les métadonnées s'invitent dans Google Images

Google Images mieux vu des photographes et créateurs ?

Il est désormais possible d'accéder dansà des informations supplémentaires en effectuant une recherche centrée sur des images.Lorsque vous cliquez sur un résultat de recherche dans Google Images, vous avez la possibilité de consulter le nom de la personne qui a pris la photo, ou encore le nom du détenteur des droits de l'image (le photographe lui-même, un média, une agence, etc.).C'est en utilisant les métadonnées intégrées aux images que Google va désormais permettre d'accéder rapidement à ces informations. Si les métadonnées sont correctement complétées et mentionnées dans le fichier, elles apparaîtront sur le catalogue. Un premier pas de la part du géant, qui annonce vouloir mener une collaboration plus étroite avec le CEPIC () et avec l'IPTC ().C'est une avancée qui va peut-être faire progresser la question de l'utilisation des images sur la toile. Google est souvent critiqué car il permet d'accéder rapidement à des photographies, dessins et autres créations, sans consulter le site d'origine ni faire mention de l'auteur. Le moteur de recherche a tout de même récemment fait un effort en ce sens en proposant de filtrer les visuels en fonction de la licence qui les encadre.Avec cette annonce, certains artistes et créateurs pensent que de la curiosité des internautes sera plus facilement piquée, et qu'ils pourront rapidement mettre un nom sur un cliché qu'ils apprécient.