DuckDuckGo publie une liste actualisée en permanence des plus gros trackers du Web

Les développeurs Web mis à contribution

Des trackers Google présents sur 86 % des sites Web

Lessont la plaie de l'internaute soucieux de la confidentialité de ses données. En plus de tout connaître de vos préférences, ils peuvent aussi accéder à votre historique de navigation ou encore aux derniers achats que vous avez effectué en ligne. Pourtant, seuls 19 % des internautes utiliseraient un bloqueur deselon DuckDuckGo. L'occasion pour le moteur de prendre le problème à la racine en publiant Tracker Radar : un code contenant une liste actualisée desles plus invasifs du Web.Tracker Radar est le résultat de deux ans de recherche profonde sur Internet pour DuckDuckGo. Open-source, générée automatiquement et constamment mise à jour, cette liste desles plus insistants du Web peut être mobilisée de plusieurs façons.D'abord, elle est désormais intégrée nativement dans les différents outils publiés par DuckDuckGo. On retrouvera ainsi Tracker Radar directement dans les applications DuckDuckGo Browser sur iOS et Android, mais aussi sur l'extension DuckDuckGo Privacy Essentials, disponible sur Chrome, Firefox et Safari.Ensuite, la liste étant ouverte, DDG encourage aussi les développeurs à intégrer son code directement à la racine des sites Web ou des applications qu'ils confectionnent. Ainsi, même si les internautes ne disposent pas de protections avancées en matière deou de, ils seront protégésDuckDuckGo explique aussi que son programme peut avoir des applications scientifiques, notamment pour les chercheurs qui ont fait de la confidentialité sur Internet leur sujet de prédilection.Le moteur de recherche a ainsi dressé une liste des trackers les plus couramment rencontrés sur les 50 000 sites Web les plus populaires. Sans grande surprise, c'est Google qui arrive en tête - et de loin. Au total, les trackers de la firme de Mountain View seraient présents sur pas moins de 85,6 % des sites Internet.Facebook le suit de très loin avec 36,2 %, suivi par Adobe avec 21,8 %, lui-même talonné par Amazon avec 21,7 %.Emballé par l'initiative de DuckDuckGo, le navigateur Internet Vivaldi a déjà fait savoir qu'il intégrerait Tracker Radar sur ses futures versions.