DuckDuckGo : laissez le choix aux utilisateurs, et ils n’utiliseront plus Google

© Stanislau Palaukou / Shutterstock.com

Une adoption massive des moteurs de recherche alternatifs

© DuckDuckGo

© DuckDuckGo

Une prise de conscience autour des données personnelles

© DuckDuckGo

Source : DuckDuckGo

Une étude menée auprès de 3 400 utilisateurs aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Australie, qui tend à démontrer que si les internautes se voyaient proposer le choix de leur moteur de recherche favori sur Android, ils seraient nombreux à préférer une alternative à Google La présentation des résultats obtenus par DuckDuckGo a de quoi dérouter. Plutôt que de donner le taux d'adoption respectif des moteurs alternatifs proposés (entre quatre et huit selon le pays sondé), l'entreprise préfère mettre en avant leur hypothétique progression en parts de marché.Concrètement, si les utilisateurs Android se voyaient proposer le choix entre Google et sept autres moteurs de recherche, leur choix donnerait lieu à une explosion des parts de marché des moteurs alternatifs de l'ordre de 300 à 800 %. Par exemple, aux États-Unis, la part de marché actuelle des moteurs alternatifs est de 5,58 %. Si les utilisateurs Android pouvaient choisir leur moteur au lancement de Google Chrome, cette part grimperait jusqu'à 15,95 % — soit une progression de 286 %.Outre le fait que l'on ne propose pas aux internautes Android ce genre de choix, beaucoup ignorent qu'ils ont même la possibilité de changer de moteur de recherche via les options de leur téléphone ou de leur application. Il faut dire qu'Android n'a pas vraiment été conçu pour pouvoir se passer de l'écosystème Google, que l'on retrouve sur pratiquement toutes les pages de son smartphone.DuckDuckGo a aussi interrogé son échantillon sur les raisons qui pourraient les pousser à changer de moteur de recherche. Pour une grande majorité d'individus, la réponse « Si le moteur proposait de meilleurs résultats de recherche » arrive en tête (36,3 % aux USA, 47,16 % en Allemagne, par exemple).Juste derrière, la réponse « si le moteur ne collectait aucune donnée personnelle sur moi ou mes recherches » obtient une moyenne de 30 % des réponses dans les quatre pays sondés. L'absence de publicités arrive ensuite en troisième position, suivie par des considérations esthétiques ou encore la possibilité d'effectuer des recherches dans d'autres pays.Des résultats qui ne sont pas sans réjouir DuckDuckGo, qui s'enthousiasme d'être le deuxième moteur de recherche le plus sélectionné par les utilisateurs pendant son enquête.