Cookieviz : un outil permettant de visualiser en direct les miettes que l’on sème en ligne

© TheDigitalArtist via Pixabay.com

Un outil de datavisualisation simple

Au gré de sa navigation, on voit apparaître tous les cookies qui ont croisé notre chemin sur Internet. © CNIL

Un projet appelé à s'améliorer

Entièrement remis à neuf, et publié sous licence libre (GPLv3), Cookieviz permet à tout un chacun de prendre conscience du nombre de cookies qui nous suivent à la trace au gré de nos pérégrinations en ligne.Encore rudimentaire sur bien des points (on aimerait bien en savoir plus sur les entreprises qui se cachent derrière les cookies), le logiciel de la CNIL a le mérite de nous mettre face à une réalité dérangeante. Oui, naviguer sur Internet nous expose à des centaines de trackers dont l'objet est de dessiner un profil susceptible d'être vendu à prix d'or à des annonceurs.Disponible sur Windows, macOS et Linux, Cookieviz est un logiciel en deux parties. Une première fenêtre comporte un navigateur Internet basé sur Chromium duquel il faut se servir pour surfer ; le second une toile blanche... qui ne le restera pas longtemps.Sur cette dernière viendront en effet se consteller les cookies qui croiseront votre route et leurs liens mutuels seront tissés comme autant de spectateurs non sollicités pendant votre navigation.Encore assez simpliste dans les informations qu'il prodigue, l'outil de la CNIL est susceptible de s'améliorer au gré de la participation des programmeurs·euses.Publié en intégralité sur GitHub ( juste ici ), le code de Cookieviz ne demande qu'à être amélioré ou, a minima, à recevoir les remarques et les conseils des personnes qui l'utiliseront.Instruments du traçage publicitaire et cheval de bataille des annonceurs, les cookies peuvent être bloqués en utilisant des extensions comme uBlock Origin Privacy Badger ou encore Decentraleyes. Le navigateur Brave intègre pour sa part tout un attirail de protections destinées à protéger les internautes contre les trackers.