Mozilla Foundation publie un guide des appareils qui respectent votre vie privée (ou pas)

Pouces levés et pouces baissés

Un meilleur score qu'en 2018

Source : CNet

La fondation propose une fois encore un guide des appareils qui, selon elle, respectent ou non la vie privée de leurs utilisateurs.Pour le classement de ces appareils, la Mozilla Foundation établit des standards de sécurité qu'elle définit sur son site . Pour être approuvés, les appareils testés doivent notamment disposer d'un encryptage pour l'ensemble des données transmises en réseau, obliger leurs utilisateurs à utiliser des mots de passe suffisamment sûrs, faire l'objet de mises à jour de sécurité pendant une durée «» après l'achat ou encore disposer d'une politique de confidentialité qui soit spécifique au produit, et non générique.Chaque appareil dispose en outre d'une page dédiée sur laquelle on peut lire une longue description. Chaque critère est étudié et l'internaute est invité à recommander ou non l'objet testé. Ces recommandations sont ensuite indiquées sur la page principale de la campagne, sous la forme d'un pouce levé ou baissé.Ces standards sont appliqués à une gamme de produits particulièrement étendue. On y retrouve par exemple la console de jeu Nintendo Switch , la Kindle d'Amazon ou la montre connectée Galaxy Fit de Samsung , qui répondent toutes trois aux standards de Mozilla. Mais le guide comprend aussi des appareils inattendus ou ne répondant pas aux critères, comme la litière connectée Litter Robot 3 ou la sonnette connectée Ring Security d'Amazon.L'entreprise de Jeff Bezos a d'ailleurs réagi au classement de sa caméra, en déclarant dans un communiqué : «». Mozilla rappelle que ces sonnettes connectées sont utilisées par plus de 600 départements de police américains , et met en garde les utilisateurs : «».À l'écriture de cet article, 77 produits avaient été testés, et 62 avaient obtenu leur certification. Une proportion plus importante que lors de la campagne précédente en 2018 , durant laquelle Mozilla avait certifié seulement 32 appareils sur les 70 testés.