Galaxy Fit, une semaine d'autonomie pour le nouveau tracker sportif

Une version "premium" très performante

Un modèle moins cher mais riche en fonctionnalités

Bien moins onéreux que la montre Samsung Galaxy Watch Active également dévoilée lors de l'événement, leest le successeur de Gear Fit 2 Pro et servira donc de tracker sportif. Mieux encore, il se déclinera en deux modèles selon le budget du consommateur : leLe premier possède un écran couleur AMOLED 0.95 pouces avec une résolution atteignant les 240 x 120 pixels. Il est équipé de Realtime OS et d'une batterie 120 mAh qui promet une autonomie d'une semaine. Ce bracelet supporte une immersion jusqu'à 5 mètres de profondeur et son poids est de 24g. Plus de 90 activités pourront être sélectionnées manuellement comme le vélo ou la marche. Cette version possède un cardiofréquencemètre et aura la possibilité d'analyser votre sommeil ainsi que votre niveau de stress.Pour ce qui est du, quelques concessions ont été faites, en particulier au niveau de l'écran. Ce dernier est un Pmoled 0.74 pouces en noir et blanc avec une batterie moins performante à 70 mAh. Sinon, cette version possède tous les autres éléments disponibles avec leLeaux États-Unis (le prix européen n'est pas encore connu) en deux coloris noir et argent. Le Galaxy Fit e se déclinera en noir, jaune et blanc. Les deux bracelets sortiront