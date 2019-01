Droit à l'oubli : l'avocat général de la Cour de justice de l'UE va dans le sens de Google

Cour de justice de l'Union européenne

La CNIL veut étendre la suppression de liens à toutes les versions de Google

La CJUE doit désormais trancher et suivre l'avis, ou non, de son avocat général

La(CNIL) etattendaient avec une impatience certaine le rendez-vous fixé par la(CJUE) pour traiter de la question du. Le 10 janvier, au Luxembourg, l'avis rendu par l'avocat général de la CJUE, Maciej Szpunara, a dû faire l'effet d'une douche froide pour les partisans de la protection des données et du droit à l'oubli.Pour l'avocat général de l'institution européenne,. Consacré en 2014 par la justice européenne, le droit à l'oubli permet, à la demande d'un citoyen européen, que certaines informations le concernant n'apparaissent tout simplement plus sur un moteur de recherche.En 2016, la CNIL avait décidé d'infligerà Google, reprochant à la firme de Moutain View de limiter ce droit aux seules versions européennes du moteur de recherche. Le gendarme français des données voulait que, européennes ou non. Google s'était défendu en brandissant le drapeau de la liberté d'expression, tout en estimant avoir déjà fait sa part du travail en respectant le droit à l'oubli sur l'ensemble de l'Union européenne.Google avait doncdevant le Conseil d'État - plus haute juridiction administrative française - qui avait ensuite sollicité l'avis de la CJUE. Devant la Cour, l'avocat général a proposé aux juges de «». Maciej Szpunar a par ailleurs estimé que les moteurs de recherche devaient, de façon à ce que le déréférencement soit effectif pour toute recherche réalisée depuis un ordinateur localisée dans la zone UE. Mais la CNIL avait auparavant jugé cela insuffisant, estimant que le procédé était facilement contournable.Tout n'est cependant pas perdu pour les défenseurs du droit à l'oubli. L'avocat général n'a rendu qu'un avis, et. Il faudra encore s'armer de patience, puisque la Cour ne devrait pas se prononcer avec plusieurs mois.