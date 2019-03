RGPD : la CNIL propose une formation en ligne accessible à tous

CNIL

Pour tout savoir sur le RGPD et son environnement



Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com

La(CNIL) a officialisé , le lundi 11 mars, le lancement d'une, qui propose aux professionnels comme les délégués à la protection des données (DPO) mais aussi aux curieux de «» le Règlement général sur la protection des données (RGPD), en vigueur depuis le 25 mai 2018. Le texte de l'Union européenne ne devrait ainsi plus avoir de secret pour vous.Ce MOOC (un cours en ligne ouvert à tous) est on ne peut plus sérieux puisqu'il est assuré par l'autorité française chargée de veiller au respect de ses dispositions, la CNIL, et conçu par des juristes et experts de l'institution. Ainsi, l'utilisateur se voit délivrerdans le cas où il a parcouru au moins 80nbsp;% des questions par module.Pour suivre la formation, il suffit de se rendre sur le site atelier-rgpd.cnil.fr et de s'inscrire en fournissant en identifiant, un mot de passe et une adresse mail. Après avoir rentré les quelques chiffres et lettres du captcha, vous accédez directement aux, d'une durée moyenne de 5 heures.Le premier module permet de poser les bases du RGPD et ses notions clés, le second revient sur les principes de la protection des données, le troisième traite des responsabilités des acteurs du secteur, et le dernier détaille le rôle du DPO et les outils de la conformité.