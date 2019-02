Le RGPD pourrait aider les passagers des compagnies aériennes à se faire rembourser

Pixabay

Se faire indemniser relève désormais du parcours du combattant

Les tribunaux mettent la pression grâce au RGPD

Jusqu'au 14 février 2018, se faire indemniser d'un retard important par votre compagnie aérienne s'avérait être relativement simple. Il suffisait en effet d'invoquer le règlement européen du 11 février 2004 régissant les conditions communes d'indemnisation des citoyens européens en cas d'importants retards de vol, d'annulation ou de refus d'embarquement. La règle voulait que le passager imputé ne présente qu'une preuve de son enregistrement sur le vol qui posait problème.Mais ce fameux 14 février 2018, la(plus haute juridiction de l'ordre judiciaire) a renduqui vient davantage, et ainsi restreindre la possibilité de parvenir à obtenir satisfaction. Les juges du quai de l'Horloge ont accordé le droit aux compagnies de s'exempter de tout remboursement dans les cas où le passager n'apporte pas de preuve réelle de sa présence à bord du vol, une carte d'embarquement pouvant se procurer de façon dématérialisée aujourd'hui...Pourtant, deux tribunaux d'instance, ceux de Martigues dans les Bouches-du-Rhône et de Villeurbanne dans la métropole lyonnaise, ont renduentre octobre 2018 et février 2019, qui ont permis à des plaignants, passagers, d'être indemnisés sur la base d'un faisceau d'indices attestant leur présence à bord d'un appareil, comme le rapporte le journal. Gwendoline Gautier, l'une des avocats d'AirHelp, à l'origine des recours, voulaitEn réalité, l'pourrait tout changer dans la pratique actuelle d'indemnisation des passagers. Ses dispositions offrent le droit à tout citoyen de demander l'accès à ses données personnelles détenues par toute entreprise. Ainsi,. Mais certaines compagnies seraient réticentes à l'idée d'y céder.Pour maître Gautier,La Cour de cassation semble donc être dans une impasse. Va-t-elle être contrainte de revoir sa position ? Cédera-t-elle à un revirement de jurisprudence ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais cette affaire prouve encore une fois l'utilité croissante du RGPD dans un monde connecté.