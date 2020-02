Cédric O annonce le déploiement du Pass Numérique, destiné à un million de personnes

© DR

Un Pass sous forme de carnets de chèques



Un second dispositif, Aidants Connect, pour aider les Français dans leurs démarches administratives numériques

Alors qu'il était en déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques ce jeudi 6 février, le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, a annoncé la mobilisation de 30 millions d'euros de financements publics, nécessaires pour le déploiement du Pass Numérique dans toute la France. Cette somme, qui sera collectée en 2020 à part égale entre les collectivités territoriales et l'État, permettra à environ un million de personnes d'acquérir ou de renforcer leurs compétences dans le numérique.Le Pass Numérique prend la forme de carnets de chèques qui octroient aux bénéficiaires le droit d'accéder à des services d'accompagnement aux nouveaux outils et usages numériques, et ce dans des lieux qui sont qualifiés et identifiables en amont. «, a commenté Cédric O.Le Pass Numérique fait partie d'une stratégie nationale du gouvernement, souhaitée par Emmanuel Macron, qui refuse que le numérique échappe aux citoyens défavorisés, en raison de leur situation sociale, de leur lieu d'habitation ou de leur âge. Les carnets de chèques seront distribués par certaines associations, collectivités territoriales, structures d'aides ou espaces France Services. Le dispositif avait déjà été expérimenté - avec succès - en 2019.Concernant les modalités financières, le Pass est pris en charge par l'État, les collectivités et les entreprises, puis encaissé par les structures d'accompagnement.Aujourd'hui, 13 millions de Français sont éloignés du numérique., a déclaré Cédric O ce jeudi.Le secrétaire d'État au Numérique a profité de l'annonce du déploiement du Pass Numérique pour lancer l'expérimentation du service Aidants Connect, qui donne la possibilité à un aidant professionnel de mener des démarches administratives en ligne à la place d'un citoyen qui n'y parviendrait pas par lui-même. Le service est déployé dans 13 structures (bibliothèque, centre social, secrétariat de mairie etc.) réparties dans une dizaine de départements. Ce service public numérique est, lui, doté d'un budget d'1,5 million d'euros.