Surprise ! Facebook fait du lobbying pour lutter contre les lois de protection des données

I AM NIKOM / Shutterstock.com

La protection des données, une « bataille difficile »

L'Irlande, pilier de la stratégie européenne de Facebook

Séduire les dirigeants et promettre des investissements

, chef des opérations de, a voulu quesoit plus actif dans sa lutte contre la législation européenne sur la protection des données, et mène une véritable opération de lobbying visant à clairement influencer la politique de l'UE, selonet. Sheryl Sandberg est la numéro 2 de Facebook. George Osborne, lui, fut chancelier britannique de 2010 à 2016, chargé des finances et du trésor du Royaume-Uni. L'un des hommes les plus influents du pays donc.Les documents consultés par les médias britanniques et fournis par le développeur d'applications Six4Three, qui a déjà dévoilé un partage des données utilisateur entre Facebook et des entreprises comme Netflix ou Lyft, révèlent une. Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Malaisie et l'ensemble des États de l'Union européenne sont concernés. Le principal document, une note interne datant de 2013 destinée au responsable de la communication de Facebook de l'époque, Elliot Schrage, dévoile divers outils de lobbying.Personnage ô combien important de Facebook pour avoir grandement contribué à son développement économique, Sheryl Sandberg souffre d'une réputation sulfureuse, mais conserve la confiance de son boss, Mark Zuckerberg. La numéro 2 de Facebook aurait considéré(l'ancêtre du RGPD) comme. Dès 2013 à Davos, celle-ci jugeait déjà les nouvelles lois en matière de confidentialité des données «», parlant d'une «» à mener en Europe.Alors entre en jeu. Facebook entretenait de cordiales relations avec le Premier ministre de l'époque,, comme l'indique la note. Et le commissaire irlandais à la protection des données agissant pour le compte des 28 États membres de l'UE... cela permet de poindre le problème. Selon le mémo, Enda Kenny était carrément considéré comme «».Facebook aurait encouragé Kenny à user de son aura - renforcée pendant la présidence irlandaise de l'Union européenne - pour. Si les grandes entreprises numériques ont été généreusement accueillies en Irlande, celles-ci ont visiblement fait du pays un vassal à leur service. Plusieurs hommes politiques, parmi lesquels des sénateurs américains et des commissaires européens, auraient favorisé le lobbying de Facebook. Le président indien Pranab Mukherjee et Michel Barnier, négociateur du Brexit et ancien ministre des présidents Chirac et Sarkozy, sont aussi cités, tout comme George Osborne.En 2013, Osborne avait sollicité Sheryl Sandberg afin que Facebook investisse dans le projet gouvernemental Tech City. En échange, la numéro 2 du réseau social américain lui demandait de devenir encore plus actif dans le débat sur la directive européenne relative aux données, et de lutter contre, ce à quoi George Osborne avait répondu favorablement.Dans le même laps de temps, Sandberg publie son livre, qui évoque la place des femmes dans le monde du travail et leurs perspectives. À l'époque, le livre est perçu comme un moyen de gagner les faveurs des législatrices et dirigeantes. Le géant Facebook voit alors, commissaire européenne chargée de la justice et bâtisseuse de la directive européenne sur les données, comme une responsable «» des entreprises américaines, et décrit une relation mutuelle «»., connue pour être la résidence du Premier ministre britannique.Les exemples de l'influence de Facebook ne manquent pas. Au Canada et en Malaisie, Facebook promettait de créer des emplois et d'y installer un data center en l'échange de garanties législatives. La firme est parvenue à faire céder les gouvernements. La morale de l'histoire nous indique que l'on prend toujours soin de ses amis.