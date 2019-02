Une loi "pour faire d'Internet un espace d'amour" ? Mounir Mahjoubi y croit

L'État souhaite légiférer contre les propos haineux dès 2019

Responsabiliser les utilisateurs et les plates-formes

Tous unis pour faire d'Internet un espace d'amour et non de haine. Nous proposerons une loi contre les contenus haineux en 2019. Réunion avec @MarleneSchiappa et les avocats et associations qui soutiennent @iambilalhassani face au torrent d'insultes sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/MeXHJ6Dfp6 — Mounir Mahjoubi (@mounir) 1 février 2019



Ses parents sont d'origine marocaine, il est homosexuel, et il est androgyne. Cela suffit, apparemment, à déclencher des torrents d'insultes sur Internet.Depuis sa nomination à la prochaine édition du concours de l'Eurovision, qui aura lieu du 14 au 18 mai, le jeune artiste subit un déferlement de messages haineux et homophobes sur Internet. Et cela n'a pas échappé à, qui est monté au front Le secrétaire d'État chargé au Numérique, Mounir Mahjoubi, a tweeté ce 1er février pour proposer une loi contre les propos haineux : «».À ce titre, le secrétaire d'État a tenu une réunion vendredi avec la secrétaire d'Etat chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,, qui le soutient, ainsi que les avocats et associations qui accompagnent Bilal Hassani.Pour Mounir Mahjoubi, les nombreux internautes ayant écrit des messages potentiellement répréhensibles sur les réseaux sociaux représentent «». Le secrétaire d'État parisien souhaite qu'Internet devienne un lieu d'épanouissement pour tous. «», a-t-il affirmé.Dans le même temps, trois députés de la majorité, Laurence Vanceunebrock-Mialon, Raphael Gérard et Gabriel Serville, ont suggéré de mettre en place unesur le réseau socialLes élus militent également pour un blocage du compte de l'utilisateur émetteur du message inapproprié, puis sa suppression en cas de récidive. Le rapport Avia propose par ailleurs de mettre en quarantaine des messages illicites et de forcer les plateformes à réagir dans les 24 heures suivant leur publication, sous peine d'engager leur propre responsabilité.