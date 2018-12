Le Congrès US vote une loi qui favorisera l'accès du public aux données gouvernementales

Un vote en faveur de l'OPEN Government Data Act

Les données liées à la vie privée aussi concernées





On peut assimiler la nouvelle à une victoire pour la transparence des données ouvertes. Après le vote positif du Sénat, a définitivement adopté , le 22 décembre,355 membres (183 républicains et 172 démocrates) ont voté en faveur de cet, qui exige que les données gouvernementales considérées commesoient mises en ligne par les agences fédérales, sur un formatcomme un ordinateur portable ou un smartphone.Pour la bonne application de la loi, chaque agence fédérale devra désigner un responsable des données qui aura comme mission de superviser les efforts en matière de données ouvertes. Le gouvernement fédéral américain dispose d'une quantité colossale de données publiques qui pourraient être utilisées de façon positive pouret également. Le Congrès souhaite désormais que les politiques soient fondées, toutes vérifiables.Outre les données liées à la sécurité nationale,. Aucune donnée sensible sur le public ne devrait donc être mise en ligne.Le texte a tout de même subi quelques petites modifications. La loi ne sera par exemple applicable qu'aux agences relevant du CFO Act, qui touche néanmoins des départements majeurs comme ceux de la défense, du commerce, de l'éducation, de l'intérieur ou de la justice notamment. Mais cela exclut, de fait, la Réserve fédérale et les agences plus petites.