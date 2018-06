Dark web : le forum français "Black Hand" a été démantelé

Quatre suspects déferrés

Armes, stupéfiants, données bancaires dérobées, faux papiers, autant de choses qui étaient disponibles à l'achat et à la revente sur l'un des principaux forum français du dark web, baptiséC'est à l'issue d'une opération décrite comme « hors norme » et mettant en scène plus d'une quarantaine d'agents de la DNRED (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières), que le ministre des comptes publics a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes - dont l'administratrice principale du forum. 48 heures de garde à vue plus tard, 4 suspects ont été retenus et déférés devant divers magistrats du parquet de Lille.Lors de l'opération, plus de 4 000 € en liquide et environ 25 000 en cryptomonnaies ont été saisis. Le serveur du forum a également été récupéré par les enquêteurs qui ont pu mettre la main sur les très nombreuses données qui s'y trouvaient, des données concernant plus de 3 000 personnes inscrites et actives sur le forum.L'enquête a désormais été confiée à l'Office central de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC).