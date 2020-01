La police va pouvoir extraire toutes les données de vos smartphones en 10 minutes chrono

© Movieshapers via Pixabay.com

Un aspirateur à données... même chiffrées

Le fameux « kiosque » qui permet l'extraction de toutes les données de plus de 17 000 modèles de téléphone. © Cellebrite

Un dispositif clé en main

Le dispositif est très simple d'utilisation et donne des résultats en moins de 10 minutes. © Cellebrite

« Il y a très certainement des questions de vie privée qui vont se poser »

Source : Street Press

Ce boîtier — en réalité un appareil de la gamme Ufed (Universal Forensic Extraction Device) conçu par l'Israélien Cellebrite — est déjà présent dans quelques commissariats du nord de la France. Mais cette année, ce sont pas moins de 100 nouveaux « kiosques » qui trouveront leur place dans les postes de police d'Île-de-France et, d'ici 2024, plus de 500 dispositifs au total couvriront le territoire.Si le nom de Cellebrite vous est familier, c'est probablement parce que l'entreprise israélienne a reçu un sacré coup de projecteur en 2016 en aidant le FBI à déverrouiller l'iPhone du principal suspect dans la tuerie de San Bernardino. À ce jour, le constructeur se félicite de pouvoir déverrouiller n'importe quel iPhone, et revendique sa présence dans plus de 100 pays grâce à quelque 35 000 Ufed utilisés par des entreprises, les armées, les organisations gouvernementales ou, bien entendu, les forces de police.Et si la solution de Cellebrite est tant plébiscitée, c'est parce qu'elle fonctionne. D'après Street Press, qui a enquêté sur le sujet, le boîtier est capable d'aspirer absolument toutes les données (même chiffrées) de plus de 17 000 modèles de téléphones et smartphones... en moins de 10 minutes. Il suffit pour cela de brancher le boîtier à l'appareil, et d'aller prendre sa pause le temps que la « magie » opère.On comprend bien, dès lors, pourquoi la Police nationale fait de l'œil à Cellebrite. En réalité, la solution israélienne est déjà utilisée en France depuis plus de 10 ans. Les brigades « N-TECH » (cybergendarmes) en ont fait un usage extensif tout au long de la décennie précédente, notamment pour refaire jaillir des images pédopornographiques préalablement effacées par des suspects, ou pour «», explique Olivier Tesquet, journaliste spécialisé pour Télérama à Street Press.Jusqu'alors, seuls 35 Ufed étaient disponibles dans l'Hexagone au sein des commissariats. Par conséquent, pour chaque enquête, il était nécessaire d'acheminer le ou les téléphones aux postes de police équipés, et d'attendre parfois trois à quatre semaines que l'appareil revienne aux enquêteurs dépouillé de ses secrets.Ainsi, la commande de centaines de nouveaux exemplaires par la Police nationale va «», explique un policier anonyme interrogé par Street Press. «», précise-t-il encore.Rien de nouveau sous le soleil, donc. La technologie préexistait, et la police en fait déjà usage. Mais ils sont nombreux à craindre des dérives sécuritaires et un piétinement des libertés individuelles induits par cette rationalisation du processus. Il faut dire que les mesures entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'État d'urgence (2015-2017) ne laissent pas entrevoir une utilisation pleinement rationnelle de ce type de dispositif.Le logiciel développé par Cellebrite permet de sélectionner précisément les données qu'on veut extraire d'un téléphone, notamment via un système de mots-clés. Mais «» admet le policier anonyme interrogé par Street Press. «». Et d'ajouter qu' «».Un avis partagé, et de façon bien plus alarmiste encore, par l'association de défense des libertés en ligne la Quadrature du net. «». L'association soulève également que, en vertu de la directive européenne 2016-680 , l'extraction de données personnelles dites sensibles (biométriques, politiques, religieuses, orientation sexuelle) est conditionnée à des cas de « nécessité absolue ».Or, le contexte social actuel ne donne pas matière à se rassurer sur ce point. Le journaliste Olivier Tesquet ajoute : «». Le journaliste craint aussi que la police ne soit plus guidée que par la sérendipité lors des enquêtes : «».Des dérives ont déjà eu lieu en dehors de l'Hexagone. Comme le rapporte The Intercept , la technologie de Cellebrite a déjà permis, à Bahreïn, la poursuite du dissident politique Mohammed Al-Singace, lequel a par la suite été torturé par les autorités.