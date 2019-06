Un outil destiné aux forces de l'ordre capable de déverrouiller quasiment tous les smartphones

William Hook / Unsplash

L'UFED : un dispositif clé en main par la police

Le FBI aurait déjà eu recours aux technologies de Cellebrite

Source : TechRadar

Dans sa dernière version (UFED Premium, précise TechRadar), l'outil mis au point paril y a déjà quelques années pourrait constituer une solution rêvée pour les enquêteurs. Ce dispositif est capable de, y compris les Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9 et les modèles fabriqués par Motorola, Huawei, LG ou encore Xiaomi", explique le groupe basé à Petah Tikva, près de Tel-Aviv.Le dispositif, qui prend visiblement la forme d'un, sera accessible "" aux forces de l'ordre. Les enquêteurs pourront donc utiliser l'appareil eux-mêmes, directement dans leurs locaux, et donc sans avoir besoin de faire appel à Cellebrite pour obtenir le déverrouillage d'un smartphone ou d'une tablette.Sur les appareils déverrouillés à l'aide de l'UFED, Cellebrite promet d'ailleurs "".D'après TechRadar, le, notamment en 2016, pour déverrouiller l'iPhone du principal suspect dans la fusillade de San Bernardino.Par la suite, Apple avait pris des mesures pour renforcer la sécurité de ses appareils face aux tentatives de déverrouillage par des outils tiers. L'année dernière, la firme déployait ainsi une mise à jour du mode USB restreint. Cette réponse logicielle visait à combler une faille permettant à certains outils (dont l'UFED ou GreyKey) d'accéder aux données des iPhone et iPad en passant par leur port lightning.La dernière version de l'se veut plus performante que les outils jusqu'à présent proposés par Cellebrite, mais son utilisation semble toutefois compromise sur les téléphones les plus récents. Les Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10e, par exemple, ne sont pas mentionnés dans la liste (potentiellement non exhaustive) des terminaux que l'UFED Premium est censé pouvoir déverrouiller de force. De la même manière, le doute plane quant au cas d'iOS 12.3.2 (qui n'est pas spécifiquement listé par Cellebrite) ou du futur iOS 13.Ne pas être en mesure de forcer le déverrouillage des toutes dernières versions d'iOS pourrait constituer une lacune de taille pour le dispositif, et ce pour une simple raison : le taux d'adoption des dernières moutures d'iOS est tout bonnement colossal à l'échelle du parc mondial d'iPhone et d'iPad.