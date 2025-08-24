Que vous suiviez ou non l'actualité tech' de manière régulière, vous avez déjà certainement entendu parler d'une arnaque numérique, aux conséquences plus ou moins importantes. Plus encore, vous avez déjà constaté que vous avez échappé de peu à une tentative d'escroquerie. Ou pire, que vous en ayez fait l'objet. Aussi, il est grand temps de prendre les devants et vous assurez un avenir 2.0 serein.
Comme souvent en termes de cybersécurité, ce n'est pas seulement la stratégie mise au point par les pirates en ligne qui est la plus avancée. En effet, le recours à l'attaque par ingénierie sociale, qui s'appuie sur les émotions humaines, et ses potentielles faiblesses, est une faille particulièrement redoutable.
Pour vous accompagner au quotidien, un spécialiste mondial de la cybersécurité tel que Bitdefender, vous propose, gratuitement, sa fonctionnalité Scamio, qui vous aide à déjouer une potentielle arnaque en ligne.
Plus encore, dans cet article, vous découvrirez également de bons conseils pour rapidement reconnaitre une tentative d'escroquerie, ainsi qu'une suite de cybersécurité pratique pour vous rendre votre quotidien plus sûr, de même que celui de vos proches.
Les points forts de cette suite Bitdefender :
- VPN premium inclus
- Fonctionnalité Scamio pour déjouer les arnaques
- Antivirus de pointe
Oui, les fraudes continuent à prospérer…
…et cela peut vous coûter cher
Commençons par quelques chiffres qui donnent le vertige. Car, si les pirates en ligne sont particulièrement attirés par les butins potentiels les plus élevés, ce qui peut les conduire à cibler des administrations publiques ou encore de grandes entreprises, le particulier n'est pas en reste.
Et pour cause, selon un rapport du site de l'Etat Cybermalveillance.gouv, les arnaques au seuls faux conseillers bancaires ont augmenté de 78% entre les seules années 2022 et 2023. Outre-Atlantique, rien qu'aux Etats-Unis, la fraude aurait coûté plus de 10 milliards de dollars aux particuliers sur la seule année 2023, selon la Federal Trade Commission.
Autant dire que, si subir une escroquerie ne fait jamais plaisir, elle peut en plus vous coûter cher sur le plan financier. Même si plusieurs acteurs, par exemple les banques en ligne, renforcent leurs politiques de communication pour rappeler quelques bons gestes et aider au mieux leurs utilisateurs à dénicher un comportement suspect, les pirates en ligne semblent encore avoir de beaux jours devant eux.
Des attaques par ingénierie sociale toujours plus sophistiquées
En effet, les personnes qui ne vous veulent (pas) du bien, ont désormais de multiples outils à disposition basés sur l'intelligence artificielle (IA). Et plus cette IA est entrainée, meilleurs sont ses résultats, y compris pour mieux vous arnaquer.
En conséquence, l'actualité regorge d'escroqueries plus ou moins farfelues au premier abord, et qui, pourtant, en ont surpris plus d'un. Un exemple concret est celui d'un directeur d'une filiale installée au Royaume-Uni, recevant un appel de ce qu'il pense être son supérieur hiérarchique, lui enjoignant de transférer rapidement la somme de 250 000 dollars sur le compte bancaire d'un fournisseur.
Le patron de la filiale déclarera avoir pourtant reconnu, par téléphone, l'intonation de son supérieur hiérarchique et son habituel accent allemand. Voilà donc une escroquerie de pointe montée de toute pièce par des pirates en ligne.
De fait, après avoir espionné, par exemple par la captation d'enregistrement, le profil de ces patrons, ces personnes malveillantes sont parvenues à recréer un contexte suffisamment vraisemblable pour tromper la vigilance de la future victime. Avec, ici, une forte somme d'argent détournée en sus.
En utilisant un réseau virtuel privé, tel que celui proposé dans la suite de cybersécurité Bitdefender Premium Security, cette société aurait pu éviter que des données aient pu être malencontreusement être dérobées par ces pirates en ligne.
Il faut admettre que ces attaques, dites d'ingénierie sociale, sont, de fait, de plus en plus courantes. En imitant la voix d'un proche, tout en incitant à une action rapide, les hackers parviennent à créer un double climat, à la fois pseudo rassurant (une personne vous vient en aide), mais surtout anxiogène (il n'y a pas de temps à perdre).
Ils jouent donc prioritairement sur les faiblesses émotionnelles humaines, plus que sur la technicité de leur attaque sur le plan informatique. Et cela, malheureusement, fonctionne bien.
Des solutions simples existent pour réduire le risque d'escroquerie
Voici quelques bons conseils et outils à mettre en œuvre
Le temps où les mails composés de nombreuses fautes d'orthographe, accompagnés de photographies imitant pâlement l'image de marque d'une entreprise connue, sévissaient sur vos messageries, semble de plus en plus loin.
Aujourd'hui, les pirates en ligne ne commettent presque plus aucune erreur permettant de les trahir au premier abord. Cela, qui plus est avec le recours à l'intelligence artificielle, qui corrige leurs fautes tout en générant des images de qualité. Imaginez s'ils sont, en prime, en mesure, d'imiter la voix de l'un de vos proches.
Pour vous aider, Bitdefender met gratuitement à votre disposition sa fonctionnalité Scamio. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, vous pouvez demander à Scamio de vérifier n'importe quelle tentative de communication vous tombant sous le nez. Qu'il s'agisse d'une image, d'un lien ou encore d'un texte, ne prenez aucun risque et demandez à Scamio d'éclaircir la situation pour vous.
Employant également une intelligence artificielle, Scamio réagit en quelques secondes, avec une base de données des plus étoffées, pour vous aider à déjouer les tentatives d'escroquerie. Cela vaut notamment pour les réseaux sociaux, à partir desquels près de la moitié des arnaques sont lancées.
Du côté des bons conseils à appliquer, commencez toujours par garder votre calme. Vous recevez un coup de téléphone alarmant ? Un mail catastrophique ? Gardez la tête froide et commencez par croiser les sources. Pour un SMS annonçant une livraison de colis ratée… demandez-vous : avez-vous seulement commandé quelque chose dernièrement ?
Définissez également quelques mots clefs de sécurité avec vos proches. Aussi, lors de vos communications, vous pourrez plus facilement identifier si l'un de vos amis, vous demandant une somme d'argent pour l'aider, ne se serait pas, en fait, fait pirater son compte par un hacker.
Evitez toujours de cliquer sur un lien de manière hâtive sans vérifier qu'il s'agisse d'une adresse sécurisé (URL en https://), et ne fournissez jamais de données sensibles sans avoir procédé à une vérification plurielle de votre interlocuteur.
Adoptez une suite de cybersécurité digne de ce nom
La suite de cybersécurité Bitdefender Premium Security vous aide à préserver votre confidentialité en ligne, et éviter ainsi que des personnes malveillantes ne puissent recueillir des données qu'elles pourraient, plus tard, réutiliser pour vous piéger.
De fait, Bitdefender VPN, en version premium, est inclus dans cette suite de cybersécurité. Comprenant plus de 4000 serveurs dans 50 pays, ce réseau virtuel privé cache votre adresse IP et géolocalisation véritables, remplacées par celle du serveur auquel vous êtes connecté.
Plus encore, une fois connecté au VPN de Bitdefender, vos données de navigation sont protégées à bord d'un tunnel chiffré, entre votre appareil, et le site Internet que vous souhaitez visiter, votre navigation est anonyme et Bitdefender lui même ne garde aucune trace de votre passage compte tenu de sa politique de non conservation des journaux.
Cela est d'autant plus pratique, en cette période de vacances estivales, lorsque vous êtes connecté à un réseau public (aéroport, aire d'autoroute, camping, gare, hôtel…). En effet, des personnes tierces pourraient intercepter certaines de vos données, ce qui n'est plus le cas une fois que vous êtes connecté au VPN de Bitdefender.
Cerise sur le gâteau, cela n'est pas le seul atout compris dans la suite de cybersécurité Bitdefender Premium Security, qui accueille également, en son sein, l'un des meilleurs antivirus du marché. Pour vous, comme pour vos proches, plusieurs possibilités d'abonnement, à tarif préférentiel pour votre première année de souscription, sont disponibles sur la boutique en ligne de Bitdefender.