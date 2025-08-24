En effet, les personnes qui ne vous veulent (pas) du bien, ont désormais de multiples outils à disposition basés sur l'intelligence artificielle (IA). Et plus cette IA est entrainée, meilleurs sont ses résultats, y compris pour mieux vous arnaquer.

En conséquence, l'actualité regorge d'escroqueries plus ou moins farfelues au premier abord, et qui, pourtant, en ont surpris plus d'un. Un exemple concret est celui d'un directeur d'une filiale installée au Royaume-Uni, recevant un appel de ce qu'il pense être son supérieur hiérarchique, lui enjoignant de transférer rapidement la somme de 250 000 dollars sur le compte bancaire d'un fournisseur.

Le patron de la filiale déclarera avoir pourtant reconnu, par téléphone, l'intonation de son supérieur hiérarchique et son habituel accent allemand. Voilà donc une escroquerie de pointe montée de toute pièce par des pirates en ligne.

De fait, après avoir espionné, par exemple par la captation d'enregistrement, le profil de ces patrons, ces personnes malveillantes sont parvenues à recréer un contexte suffisamment vraisemblable pour tromper la vigilance de la future victime. Avec, ici, une forte somme d'argent détournée en sus.

En utilisant un réseau virtuel privé, tel que celui proposé dans la suite de cybersécurité Bitdefender Premium Security, cette société aurait pu éviter que des données aient pu être malencontreusement être dérobées par ces pirates en ligne.

Il faut admettre que ces attaques, dites d'ingénierie sociale, sont, de fait, de plus en plus courantes. En imitant la voix d'un proche, tout en incitant à une action rapide, les hackers parviennent à créer un double climat, à la fois pseudo rassurant (une personne vous vient en aide), mais surtout anxiogène (il n'y a pas de temps à perdre).

Ils jouent donc prioritairement sur les faiblesses émotionnelles humaines, plus que sur la technicité de leur attaque sur le plan informatique. Et cela, malheureusement, fonctionne bien.