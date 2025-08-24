Si CyberGhost a décroché la première place, c’est parce qu’il ne se contente pas de sécuriser la navigation. Il redonne littéralement le contrôle à l’utilisateur. Grâce à un chiffrement de niveau militaire, vos données restent invisibles, même sur un Wi-Fi public. Ajoutez à cela une politique stricte du "zéro logs", et vous obtenez un VPN qui ne garde aucune trace de vos activités.

Mais CyberGhost, c’est aussi la liberté. Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, il permet d’accéder aux catalogues étrangers de Netflix, Disney+ ou Prime Video, sans ralentissement ni baisse de qualité. Résultat : vos films, séries et événements sportifs préférés deviennent disponibles partout, comme si vous étiez localement présent.

Contrairement à l’image que l’on peut avoir des VPN parfois lourds et lents, CyberGhost mise sur la fluidité : des débits allant jusqu’à 10 Gb/s, une bande passante illimitée et une application pensée pour tous les profils, même les moins technophiles.



Cerise sur le gâteau : un seul abonnement permet de protéger jusqu’à 7 appareils en même temps, qu’il s’agisse de votre ordinateur, smartphone, TV connectée ou même votre console de jeux.