La vie numérique est devenue un terrain de jeu pour les pirates, les géants du streaming et les États avides de données personnelles. Cyberattaques, surveillance généralisée, blocages géographiques… chaque clic peut se transformer en risque en 2025.
C’est dans ce contexte que CyberGhost s’impose comme le meilleur VPN 2025 (selon Clubic), en offrant une protection robuste et une liberté totale sur Internet. Et pour la rentrée, l’éditeur propose une offre choc : -82 % sur l’abonnement, plus 2 mois gratuits. Attention : la promotion sur le VPN peut disparaître à tout moment.
Pourquoi Clubic recommande CyberGhost VPN ?
- Un prix accessible : le moins cher des VPN haut de gamme
- Un chiffrement AES 256 bits : un bouclier imparable contre les pirates
- Une politique zéro logs : vos activités ne sont jamais enregistrées
CyberGhost VPN, le passeport vers un Internet sans limite
Si CyberGhost a décroché la première place, c’est parce qu’il ne se contente pas de sécuriser la navigation. Il redonne littéralement le contrôle à l’utilisateur. Grâce à un chiffrement de niveau militaire, vos données restent invisibles, même sur un Wi-Fi public. Ajoutez à cela une politique stricte du "zéro logs", et vous obtenez un VPN qui ne garde aucune trace de vos activités.
Mais CyberGhost, c’est aussi la liberté. Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, il permet d’accéder aux catalogues étrangers de Netflix, Disney+ ou Prime Video, sans ralentissement ni baisse de qualité. Résultat : vos films, séries et événements sportifs préférés deviennent disponibles partout, comme si vous étiez localement présent.
Contrairement à l’image que l’on peut avoir des VPN parfois lourds et lents, CyberGhost mise sur la fluidité : des débits allant jusqu’à 10 Gb/s, une bande passante illimitée et une application pensée pour tous les profils, même les moins technophiles.
Cerise sur le gâteau : un seul abonnement permet de protéger jusqu’à 7 appareils en même temps, qu’il s’agisse de votre ordinateur, smartphone, TV connectée ou même votre console de jeux.
Une offre immanquable pour sécuriser votre rentrée
Noté 9,8/10 dans son test sur Clubic, CyberGhost ne se contente pas d’être performant : il est aussi l’un des VPN les plus abordables du marché. Son offre spéciale en cours propose 2 ans d’abonnement à seulement 2,19 €/mois, soit une réduction de 82 %, avec en bonus 2 mois gratuits. Au total, cela représente 26 mois de protection pour seulement 56,94 €.
Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site officiel de CyberGhost, de choisir l’abonnement 2 ans + 2 mois offerts, puis de créer son compte avant de télécharger l’application. En quelques clics, vous profitez d’une protection complète et d’une liberté totale en ligne avec CyberGhost.