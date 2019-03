Fix It Already : une initiative qui vise à renforcer la sécurité des données

Neuf propositions concrètes pour améliorer la confidentialité des données

Pour l'EFF, les géants de la tech cherchent des excuses pour ne pas mieux sécuriser leurs systèmes

Source : Apple Insider

L'(EFF) est une ONG basée à San Francisco et qui travaille à mieux encadrer les pratiques des entreprises technologiques en matière deet à soutenir les utilisateurs victimes d'une utilisation frauduleuse de leurs données personnelles.Pour populariser son action et alerter les utilisateurs sur l'importance de la protection de la vie privée en ligne, l'EFF lance la campagne Fix It Already , une série de neuf demandes formulées à tous les acteurs de la Silicon Valley.Dans la liste proposée, l'ONG demande à Apple de revoir ses options de. Elle déplore que, si les informations des appareils sont chiffrées, les sauvegardes réalisées sur iCloud ne le sont pas et pourraient être utilisées par des pirates en cas d'attaque ou par le gouvernement sur demande de la justice.Dans le même ordre d'idées, EFF exige que Twitter chiffre les messages directs entre utilisateurs, qu' Android propose un contrôle complet desou encore que Windows 10 intègre un outil dedu disque dur qui ne soit pas obligatoirement lié à un compte Microsoft, où sera stockée la clé de chiffrement. WhatsApp est aussi dans le viseur de l'ONG, qui demande à ce que l'utilisateur soit consulté avant d'être ajouté de force dans une conversation groupée.L'EFF donne des cas pratiques qui, selon elle, sont «». Elle ajoute : «».Elle espère que les internautes se sentiront suffisamment concernés par ces questions cruciales et les invite àsur les réseaux sociaux.