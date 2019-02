Google annonce le lancement d'Adiantum, un nouveau standard de chiffrement pour Android

Adiantum permet le cryptage des données sur des appareil à bas coût

Une technologie connue et optimisée pour fonctionner sur smartphone

Source : ZDNet

Google dévoile son nouveau système de sécurité pensé pour fonctionner avec tous les appareils mobiles sous Android, même les moins performants.Avec Adiantum, Google veut rendre disponible le chiffrement des données sur l'ensemble des smartphones, même les moins performants. Les appareils haut de gamme s'appuient actuellement sur la technologie de chiffrement, très efficace mais exigeant des performances importantes qui la rendent inutilisable sur des appareils sousou des montres connectées par exemple.Google va utiliser une autre technologie de chiffrement,, un dispositif qui fait appel à des instructions que tous les processeurs ARM intègrent par défaut. Ce procédé est déjà utilisé par la firme de Mountain View dans ses différentes applications web.Le moteur de recherche annonce avoir cherché à optimiser au maximum ses performances pour qu'il soit utilisable sur les puces les moins puissantes, sans ralentissements et en réduisant l'espace disque requis. Selon Google, la vitesse d'exécution d'Adiantum serait 5,5 fois plus rapide qu'AES sur un processeur ARM Cortex-A7 cadencé à 1,19 GHz.Google ne prévoit pour autant de remplacer AES par Adiantum dans l'intégralité des terminaux Android, mais le service serait déployé dans les prochaines mises à jour d'Android Go ou sur des appareils aux performances plus moyennes. Google espère ainsi à terme proposer un chiffrement complet des données des utilisateurs du «(Android, ndlr) », peu importe le prix qu'ils ont payé pour obtenir leur appareil.