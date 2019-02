Données : Bruno Le Maire s'inquiète du Cloud Act américain

Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Le juge américain va pouvoir réclamer à une société comme Amazon ses données détenues en France

Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté technologique #datacenters #IA pic.twitter.com/rnG9nmtCfA — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 18 février 2019



La Commission européenne va ouvrir des négociations avec les États-Unis

était à Pantin en Seine-Saint-Denis, lundi 18 février, pour inaugurer le huitième data-center de la firme américaine Equinix. Le ministre de l'Économie et des Finances en a profité pour annoncer son souhait de, alors qu'elle n'est aujourd'hui que le quatrième pays du continent, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Mais l'homme politique se pose des questions quant aux limites à imposer au, une loi extraterritoriale qui pourrait remettre en cause la souveraineté numérique du pays.Le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ou Cloud Act, est uneadoptée en mars 2018 par les États-Unis. Ce n'est pas un banal texte puisque celui-ci permet aux autorités judiciaires américaines(la France par exemple) par des entreprises de l'Oncle Sam, comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ou Oracle, pour ne citer qu'elles.Le Cloud Act est aujourd'hui vu comme une menace par son aspect extraterritorial : «», affirme Bruno Le Maire, dont la position au sujet du texte américain est on ne peut plus claire. «», déclare-t-il.Bruno Le Maire attend désormais, d'ici la fin de cette année, pour créer une plateforme souveraine de stockage des données. Avant cela, et comme il a pu le faire pour la taxation des géants du numérique , le ministre entend motiver laà étudier la question. L'institution européenne devrait prochainement débuter des négociations avec les USA sur le sujet.Mais la tâche se révèle plus difficile que prévue. Du côté de Washington, on ne rechigne pas à discuter, mais d'État à État seulement, pas d'État à UE. La réciprocité (de la saisie des données) sera discutée. La France veut aussi imposer à la justice américaine dele fait que leurs données ont été saisies. Les acteurs français, eux, redoutent cette proximité annoncée avec les juges américains.