Les Founders Google Stadia ne pourront pas tous jouer au lancement... Sympa !

Leset, les packs de précommande de Google Stadia, ne seront en effet pas tous livrés pour le jour du lancement du service de Cloud gaming.Il y a quelques jours, Google annonçait que Stadia « commencerait à arriver » le 19 novembre pour les consommateurs ayant réalisé la précommande. Ce choix de formulation a interpellé, qui a donc demandé des précisions à la firme de Mountain View à ce sujet. Et la mauvaise nouvelle est tombée : tous les clients ne seront pas en mesure de jouer et essayer le service dès la sortie.Google explique qu'il n'est pas capable d'expédier toutes les commandes pour le jour J, et que ce sont les premiers à avoir acheter le pack qui seront les premiers servis. Le groupe américain estime néanmoins que tout le monde devrait avoir reçu sa commande deux semaines après la disponibilité officielle de Stadia.Les joueurs qui ont précommandé lapeuvent donc déjà s'attendre à ne pas être servis pour le 19 novembre. Il s'agit du bundle qui a remplacé laPour rappel, la, actuellement toujours disponible et commercialisée au prix de 129 euros, inclut un Chromecast Ultra qui permet de jouer sur son téléviseur, trois mois d'abonnement à Stadia Pro,et une manette Stadia Controller blanche. À l'inverse de la, elle n'offre cependant pas la possibilité de réserver son pseudo (gamer tag), de pass invité de trois mois à offrir à un ami ou de manette édition limitée bleu nuit.Décidément, Google enchaîne les annonces décevantes. Nous avons appris récemment que la connexion en 4G ne sera pas disponible au début , seul le Wi-Fi étant supporté. On attend aussi de découvrir quels jeux vont rejoindre le catalogue. Pour l'instant, seuls 23 jeux ont été confirmés au lancement