Bethesda affirme qu'Orion rendra le cloud gaming plus performant

Une démonstration probante en amont de l'E3

Concevoir les jeux différemment pour éviter des dépenses en infrastructures

Source : ArsTechnica

C'est tout le concept du pack de technologies rassemblées par l'éditeur sous l'appellation. Intégrées «», ces dernières permettent d'optimiser de 20 % le temps de calcul requis pour chaque frame. Plus intéressant encore, Orion améliore aussi la compression pour mener à des streams nécessitant jusqu'à 40 % de bande passante en moins, assure. Un résultat décrit comme «».Peu avant l'ouverture de l'E3, Bethesda a démontré les capacités d'Orion. Comme le rapporte(via GamesIndustry présent sur place), sur Macbook et en rendu et encodage GPU combinés, un titre commepassait d'une latence deavec Orion. Côté bande passante, un test de 10 minutes de gameplay nécessitait seulement 13,67 Mbps avec Orion contre 23,43 Mbps en temps normal, tandis que l'usage GPU sur le serveur passait de. Des résultats explicites.À noter que les technologies Orion seront bientôt(ou supérieur) pour les joueurs inscrits au Doom Slayer Club . Bethesda indique par ailleurs que des démos sur PC et Android arriveront plus tard, à une date non précisée.Cet ingénieux projet permet au groupe d'apporter une alternative pertinente aux pratiques habituelles en termes de cloud gaming. Pour améliorer la qualité de l'expérience, et notamment, l'usage veut que des investissements soient fréquemment consentis sur le terrain du matériel et des infrastructures, en montant par exemple de nouveaux serveurs ou en améliorant ceux qui existent déjà.Avec Orion, Bethesda souhaite prendre le problème à l'envers en s'attaquant à la question. L'idée est cependant de parvenir à infiltrer le développement des jeux dès leur genèse afin d'optimiser drastiquement le rendering et l'encodage pour le streaming.En encourageant le développement de jeux à l'aide des technologies mises au point par Bethesda, Microsoft, Google, et les autres acteurs du cloud gaming pourraient améliorer les prestations de leurs offres respectives à moindre coût. Les joueurs eux aussi seraient gagnants, avec des jeux plus fluides et une latence réduite sur des connexions éventuellement moins solides que celles conseillées pour l'heure pour Stadia et Project xCloud.