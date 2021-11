Xiaomi compte produire 300 000 véhicules électriques par an dans son usine de Pékin

L’usine sera fabriquée en deux phases et devrait atteindre son objectif de 300 000 véhicules produits par an en 2024. En plus de cela, Beijing E-Town a révélé que Xiaomi construira le siège social de son unité de véhicules électriques ainsi que ses bureaux de recherche dans la zone de développement économique et technologique de Pékin.