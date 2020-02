Le Cybertruck de Tesla se montre de nouveau pendant un tournoi de Dota 2

Le Cybertruck en mode VTC

Ce fut l'occasion d'observer une version légèrement améliorée du véhicule, dévoilé en novembre dernier, avec notamment une bande de lumière laser installée sur le haut du Cybertruck, au-dessus du pare-brise.La compétition e-sport où le Cybertruck est apparu s'appelle «» et se déroulait du 19 et 23 février à Kiev, en Ukraine. Plusieurs équipes s'affrontaient sur le jeu Dota 2 , le MOBA populaire, bien connu des joueurs.Le Cybertruck a été utilisé pour transporter une équipe de joueurs sur le devant de la scène. Il ne s'est pas déplacé plus de dix mètres, mais l'effet «» de l'énorme engin n'a pas manqué de ravir la foule. Une nouvelle preuve de la stratégie marketing peu conventionnelle de Tesla, qui préfère visiblement réaliser des clips vidéos ou envoyer ses voitures dans l'espace plutôt que d'investir massivement dans la publicité. La semaine dernière , Elon Musk réalisait plusieurs annonces concernant la version finale du Cybertruck, qui devrait entrer en production. Nous apprenions notamment que les versions « standard » seraient équipés d'une fine bande de lumière laser, installée à l'avant de la voiture, et que le véhicule serait plus proche des 208 centimètres de large (contre 213 annoncés en novembre).Durant l'événement e-sportif, cette bande de lumières LED installée sur le capot du véhicule a pu être observée en détail. Une même bande reliait d'ailleurs les phares avant par une fine couche de lumière. On ne sait pas encore si l'un ou l'autre de ces éléments pourra être configuré.