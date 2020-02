Tesla Cybertruck : une version téléguidée chez Hot Wheels, à 400 dollars

Un Tesla Cybertruck « made in Mattel »

© Victoria Song via Gizmodo

Source : The Verge

Le groupe Mattel n'est pas peu fier d'annoncer la disponibilité, d'ici la fin d'année 2020, de deux versions miniatures téléguidées Hot Wheels du Tesla Cybertruck. La marque vous propose ainsi de piloter une version à l'échelle 1:64 à 20 dollars, mais aussi un modèle plus imposant, à l'échelle 1:10, et facturé 400 dollars.La version la plus onéreuse est capable de rouler sur des terrains accidentés, dispose de lumières à l'avant comme à l'arrière, mais aussi de deux modes de conduite, à savoir «» et «». Petit détail amusant, le véhicule sera livré avec un sticker représentant des impacts sur les vitres, un clin d'œil au fail dont on se souvient, durant la présentation du bolide.Mattel a d'ores et déjà confirmé le côté «» de ces deux Tesla Cybertruck miniatures, qui ne seront disponibles que durant une durée limitée, et jusqu'à épuisement des stocks. Vous voilà prévenus.