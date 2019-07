Tesla : en Chine, son chiffre d'affaires a augmenté de 40 % au cours du S1 2019

Ouverture des livraisons

La Norvège adore Tesla

Source : Electrek

Réussir à pénétrer le marché chinois en tant qu'entreprise américaine : voilà l'un des grands défis que s'est lancée la société dirigée par Elon Musk,, pour s'accaparer toujours plus de parts de gâteau sur le créneau de l'électrique. Il faut dire que le marché de l'administration pékinoise demeure le plus important du monde. Difficile de ne pas tenter sa chance au regard des juteux retours financiers à la clé.Dans un nouveau document déposé auprès de la SEC (), et dont Electrek se fait le relais, la firme d'outre-Atlantique révèle son chiffre d'affaires selon les zones géographiques où le groupe a rencontré un certain succès. À l'image de la, où le CA du premier semestre de l'année 2019 grimpe à 1 469 148 dollars, soitpar rapport au S1 du cru 2018.L'an passé, les six premiers mois de l'année lui avaient rapporté 1 035 933 dollars au sein de l'Empire du Milieu. Cette hausse s'explique en grande partie par le coup d'envoi des livraisons observé en février dernier, et ce malgré les tensions politico-économiques entre Washington et Pékin. Autre donnée marquante, celle appartenant à la Norvège, où Tesla a conquis le cœur des habitants.En un an, les revenus de la multinationale ont bondi de 105,9 % dans le pays nordique : de 386 741 dollars du 1er janvier au 30 juin 2018, à 796 433 dollars au cours de la même période en 2019.En implantant sa Gigafactory 3 du côté de Shanghai , il y a fort à parier que la compagnie californienne devrait poursuivre dans cette voie au cours des prochaines années.