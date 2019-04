En Suisse, la police s'équipe de Tesla Model X pour réduire les coûts

Sept Model X d'ici la fin de l'année

Model X, une puissance appréciée

Sis'installe définitivement dans le cœur des utilisateurs férus de voitures électriques, ses modèles suscitent un intérêt tout aussi grand auprès des forces de l'ordre du monde entier. L'année dernière, l'appel d'offres lancé par lade Basel, en Suisse, avait par exemple été remporté par la firme californienne : un an plus tard, les sept Model X 100D commandées par l'administration helvète pointent enfin le bout de leur nez.Comme l'a remarqué Electrek - à travers les clichés capturés par Peter Tschanz -, et après plusieurs mois de formation dédiés àd'une Model X 100D, des patrouilles aux volants de la fameuse voiture aux Falcon Wing ont réalisé leurs premières sorties. Sur les trois modèles prêts pour le terrain, seuls deux arpentent les rues de Basel. La dernière reste cantonnée au garage, en réserve.Ce choix a notamment été motivéréalisées en matière de coûts d'essence et d'entretien, sur le long terme. Les commissariats de Basel espèrent ainsi réduire drastiquement leurs dépenses au bout de plusieurs années d'utilisation, bien que l'appel d'offres a été matérialisé par un contrat de 980 000 francs suisses, soit 862 000 euros, selon Breezcar D'ici la fin de l'année, quatre autres Model X s'inviteront à la fête. Le fait est que leur puissance (de 0 à 96 km/h en à peine cinq secondes) reste un moyen pratique pour ipossible, et devrait largement faire l'affaire lors d'une potentielle course poursuite.La police suisse rejoint ainsi celle du Luxembourg dans la liste des pays séduits par Tesla.