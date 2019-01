La Tesla Model X n'est pas qu'un SUV électrique : c'est aussi une ambulance

Système électrique fermé

Chauffage autonome en cas de grand froid

Les voitures électriquesfont l'objet de tests dans des domaines aussi divers que variés : la Model 3 a, par exemple, fait office de cobaye dans le cadre du concours de piratage Pw2Own : quiconque parvenant à pirater son système verrait son compte en banque renfloué de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Cette fois-ci, la société Tesla a été privilégiée pour une cause plus noble : sauver des vies.L'entreprise danoise, spécialisée dans les services de secours d'urgence et de sécurité, s'est emparée du SUV électrique Tesla Model X pour. L'idée étant d'utiliser une automobile zéro émission dans le cadre de missions professionnelles. À l'heure actuelle, des premiers tests sont effectués dans la région de Syddanmark, dans le sud du Danemark.À terme, les dirigeants du groupe souhaiteraient lancer leur projet autour de la capitale Copenhague, si et seulement si les autorités délivrent les autorisations nécessaires.Le communiqué de presse publié par la firme nordique livre d'ailleurs quelques détails techniques sur les tenants et les aboutissants de ce projet : ainsi apprend-on la présence d'n'impactant pas la batterie de la voiture.Ledit système servirait justement à alimenter les gyrophares, sirènes, radio, équipements médicaux, ainsi que les systèmes de refroidissement et de chauffage. En cas de froid glacial, le bolide se rabattrait sur un autre chauffage autonome utilisant du méthanol, de façon àmalgré des conditions climatiques extérieures rudes.Falck réfléchirait également à une version électrique dans laquelle le patient serait allongé.