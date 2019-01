Au concours de piratage Pw2Own, la Tesla Model 3 offre des récompenses alléchantes

Jusqu'à 250 000 dollars à la clé

Chaque année depuis 2007, le concours de piratage Pwn2Own rassemble plusieurs centaines de hackeurs venus pirater divers navigateurs web, mais aussi des systèmes d'exploitation et des téléphones portables. En cas de réussite, chaque « pirate informatique » repart généralement avec des sommes d'argent non négligeables. Et cette année, la Tesla Model 3, voiture à la fois électrique et connectée, fait office de cobaye.Ainsi, des récompenses oscillant entre 35 000 et 250 000 dollars - détaillées par Zero Day Initiative - seront décernées aux férus de codes informatiques, selon la difficulté du système à infiltrer : WiFi ou Bluetooth, Autopilot, porte-clés ou encoreLa tâche s'annonce rude, mais le jeu en vaut la chandelle. Surtout pour Tesla qui, en fonction des résultats observés, aura une belle opportunité d'améliorer ses systèmes de sécurité. C'est d'ailleurs tout le but...