Malgré des résultats désastreux en la matière, Sony continue de croire aux smartphones

Crédits : Sony

Le Xperia 10 ne nous avait pas beaucoup emballés. Crédits : Pierre Crochart pour Clubic

Seulement 6,5 millions de smartphones Sony expédiés par an

La PlayStation 4 s'approche doucement des 100 millions d'unités vendues

Sony va investir largement dans le cinéma

On le sait : les résultats de la division mobile de Sony ont accusé de grosses pertes au dernier trimestre 2018. Et visiblement la tendance n'est pas à la remontée.D'après les récents rapports,accuserait des pertes de l'ordre de 879,45 millions de dollars sur la, et ne représenterait plus que 1% des parts de marché. Une situation critique, qui ne semble entamer en rien la ténacité du constructeur japonais.Malgré toute la bonne volonté du groupe, Sony annonceen matière de smartphones. L'usine d'assemblage de Pékin est désormais à l'arrêt, et Sony souhaite «», rapporte l'agence Reuters.Des ajustements qui font croire à Sony que sasera rentable d'ici la prochaine année fiscale (mars 2020). Et pour ce faire, le groupe compte bien capitaliser sur ce qu'il fait de mieux : leSouhaitant surfer sur le succès de sa(bientôt 100 millions d'unités vendues), Sony va noircir le trait en matière desur ses futurs smartphones. Des smartphones que le constructeur voit avant tout comme des vecteurs de divertissement indispensables à notre quotidien... et à sa croissance.», a déclaréà un groupe de journalistes aujourd'hui. «».Pour aller de pair avec ses smartphones - dont les récents Xperia 1 et Xperia 10 embarquent d'ailleurs un écran 21:9 - Sony souhaite capitaliser davantage sur leHier, le groupe a d'ailleurs officialisé PlayStation Productions, un studio destiné à adapter les licences de jeux PlayStation sur le petit écran