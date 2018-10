Samsung : un trimestre record porté par les puces électroniques

La vente de mémoire propulse Samsung

En attendant les résultats complets et définitifs qui arriveront vers la fin du mois, Samsung a publié ses estimations pour le troisième trimestre.comparé à la même période de l'année passée. Cette hausse représente un bénéfice de près de 15,8 milliards de dollars, alors que son chiffre d'affaires est de 57,3 milliards de dollars. Autant dire que l'entreprise qui accumule les déboires avec la mise en examen de l'héritier du groupe , ou encore l'affaire des batteries explosives , s'en sort vraiment bien, et ce, malgré une baisse de 22 % des ventes de smartphones.C'est grâce à la fabrication de semi-conducteurs (et) que Samsung parvient à réaliser le plus gros de son bénéfice d'exploitation., l'entreprise a par ailleurs dépasséen termes de chiffre d'affaires sur le marché des semi-conducteurs, mais ce fait n'est pas nouveau puisque c'était déjà le cas l'an dernier. La commande d'écrans représente aussi son pesant d'or,serait un des premiers clients du géant asiatique avec 25 % de la commande.