On en sait plus sur le capteur photo du futur Samsung Galaxy S10 !

Un appareil photo revu et corrigé

Un troisième capteur servant de zoom optique

Leest à peine sorti que l'on parle déjà du prochain smartphone haut de gamme de la marque. Le(si le constructeur conserve sa nomenclature) se dévoile d'ores et déjà via des informations obtenues par, site spécialisé dans l'actualitéLe site web affirme avoir mis la main sur la fiche technique du prochain flagship de le marque. La partie photo devrait être largement revue, avec un triple capteur inspiré de ce que l'on peut trouver aujourd'hui sur le- l'une des références en la matière.Leconserverait le capteur du modèle précédent, qui proposait une optique 12 mégapixels à ouverture variable à f/2,4 et f/1,5, pour améliorer sensiblement les photos prises en conditions de très basse luminosité. Samsung ajouterait un capteur très grand angle de 16 mégapixels, avec une ouverture à f/1,9. Son angle de vue serait de 123° et permettrait d'améliorer la prise de vues par exemples de paysages ou de panoramiques.Le troisième capteur, quant à lui, serait un capteur de 13 mégapixels à ouverture à f/2,4. On n'en sait guère plus sur l'utilisation de cette optique, mais tout indique qu'elle pourrait servir à un mode zoom ou téléobjectif, utilisé également pour les modes portrait, très à la mode pour créer un effet de flou numérique autour de la personne sans déformer les formes du visage.La présentation du Galaxy S10 devrait avoir lieu lors dude Barcelone, qui se déroulera au mois de février 2019. Le constructeur coréen miserait comme ses concurrents sur la partie photo en augmentant le nombre de modes de prise de vue sur son appareil. Après les ventes décevantes du, Samsung se doit de proposer plus qu'une simple mise à jour technique mais une vraie évolution visible de son téléphone phare.