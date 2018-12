Samsung forcé de ralentir sa production pour maintenir ses prix

Les prix risquent de rester élevés en 2019

Une activité extrêmement lucrative

Samsung, premier fabricant deet deau niveau mondial, se serait-il trompé dans ses estimations de début d'année ? Le constructeur sud-coréen s'est en effet peut-être laissé aller à des prévisions un peu trop optimistes puisqu'il estimait que la croissance de ventes de la DRAM augmenterait de 20 % en 2018, contre 40 % pour la NAND. Cependant, les chiffres récemment relevés dressent un tout autre tableau et montrent que Samsung avait surestimé la demande.Deux alternatives s'offrent donc pour l'activité de fabrication de semi-conducteur de: ralentir la production de la mémoire afin de limiter son approvisionnement, ce qui aurait comme conséquence pour le consommateur de voir des prix toujours aussi élevés, ou bien, continuer sur sa lancée et tenter de gagner plus de parts de marché en abaissant les prix. Seulement, selon Anthea Lai, analyste chez, Samsung choisirait la première option plutôt que de prendre le risque de baisser ses prix.Non seulementproduit de la mémoire pour ses propres appareils, principalement des smartphones mais pas uniquement, mais fournit également un grand nombre de fabricants concurrent. À ce titre, Samsung se place comme le premier fabricant mondial de mémoire et a engrangé, rien qu'avec cette activité, un bénéfice record de 31,4 milliards de dollars l'an dernier. On comprend mieux pourquoi les décisions de Samsung ont un impact sur le prix de la mémoire dans le monde entier.