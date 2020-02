Panasonic annonce sa gamme de téléviseurs et barres de son pour 2020

Lire aussi :

TCL commercialise le X10, son premier téléviseur Mini Led en Europe

Trois TV OLED

Lire aussi :

Samsung dévoile les prix et les specs de ses téléviseurs 2020

Du LCD 4K au programme

Quoi de neuf pour les barres de son ?

Source : HDTVtest

Vous souvenez-vous du HZ2000 que Panasonic avait présenté lors du CES 2020 ? Le téléviseur OLED a cette fois été accompagné des modèles HZ1500 et HZ1000, qui viennent logiquement prendre la suite des GZ1500 et GZ1000, du line up de 2019.Les trois appareils sont compatibles HDR, HDR10, HDR10+ et HLG . Ils supportent également le nouveau mode « Film Maker », fonctionnalité qui permet de calibrer automatiquement le téléviseur pour se rapprocher au mieux des sensations pensées par les réalisateurs, que ce soit en termes de colorimétrie, de fréquence d'images, de ratio ou de contraste.Chaque modèle est disponible à la fois en 55 et 65 pouces. Panasonic intègre pour la première fois Dolby Vision IQ dans ses téléviseurs, une fonction adaptative d'optimisation des contenus Dolby Vision qui modifie d'elle-même les paramètres afin d'offrir la meilleure expérience possible en fonction de la luminosité ambiante de la pièce où se trouve l'appareil.On retrouve la puce HCX Pro Intelligent sur les trois références, mais seul le HZ2000 embarque l'incroyable écran Master HDR OLED Professional Edition.Panasonic a également levé le voile sur ses HX940 (43, 49, 55, 65 ou 75 pouces), HX900 (43, 49, 55 ou 65 pouces) et HX800 (40, 50, 58 ou 65 pouces). On retrouve les technologies d'image HDR, HDR10, HDR10+ et HLG, lesquelles s'accompagnent du HDR Cinema Display sur le HX900 pour améliorer la luminosité. Pour le son, tous ces téléviseurs embarquent Dolby Atmos.Le HX940 est le nouveau flagship de la marque japonaise sur le LCD. On note notamment une fréquence de rafraîchissement de l'image de 100 Hz. Son processeur HCX Pro Intelligent est capable de gérer la poussée du contraste grâce à l'ajustement du rétroéclairage.Passons rapidement sur le Panasonic SC-HTB400 entrée de gamme, qui ne sera intéressant que s'il est proposé à un prix canon, pour nous attarder sur le SC-HTB600. La barre de son supporte les standards Dolby Atmos et DTS:X, affiche une puissance jusqu'à 360 watts et est équipée d'une prise HDMI compatible 4K HDR et eARC. En somme, un produit clairement designé pour accompagner des téléviseurs haut de gamme.Plus de détails sur les caractéristiques techniques, la date de sortie et le prix de ces nouveaux téléviseurs et barres de son doivent être communiqués dans un futur proche.