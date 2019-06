Microsoft brevète (aussi) un stylet avec écran tactile pour changer facilement d'outil

© Microsoft

Quand Microsoft veut nous mettre du tactile entre les doigts

Une nouveauté potentiellement plus pertinente que le stylet oreillette

Après le stylet oreillette , lea visiblement en tête de faire évoluer notre rapport aux accessoires proposés avec ses Surface Pro , notamment. On apprend de, que le géant de Redmond a déposé, fin 2017 (soit en même temps que le brevet pour son projet de stylet souple, convertible en oreillette), un brevet pour un « appareil à encre digitale » doté d'un écran tactile.Rendu public le 13 juin dernier par l'USPTO, ce projet veut apporter, essentiellement les professionnels et les créatifs.explique en légende de ses différents schémas qu'il est souvent difficile de configurer rapidement un mode de saisie pour le stylet. Un problème que la firme compte bien solutionner grâce à, qui adopterait au passage uneÀ l'image de ce qu'Apple propose avec sa TouchBar depuis 2016,. En clair, l'interface de ce dernier serait pensée de manière à s'adapter automatiquement au contexte d'utilisation. L'affichage pourrait ainsi être différent lorsque leest tenu par l'utilisateur, etvis-à-vis de l'ordinateur (ou de la tablette) auquel il serait appairé.Dans les faits, cetpourrait s'avérer extrêmement pratique pour(crayon, stylo, feutre, surligneur...), mais aussi la couleur sélectionnée ou encore l'épaisseur du tracé. Des commandes « précédent » et « suivant » semblent par ailleurs être à l'étude, peut-être pour pouvoir corriger en un clic des erreurs de saisie... ou un coup de crayon maladroit.Les schémas déposés par Microsoft laissent aussi entrevoir l', ainsi qu'un. Ces différents éléments seraient affichés - ou non - en fonction de l'utilisation que l'on a de l'accessoire. Le stylet n'afficherait donc pas la même chose lorsqu'il est posé sur une table ou lorsqu'il est tenu par l'utilisateur.Enfin, et probablement pour des raisons d'ergonomie et d'économie d'énergie, l'écran seraitauquel il est connecté.