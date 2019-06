Microsoft brevète un stylet transformable en oreillette

© Microsoft

Microsoft rempilerait avec les accessoires souples

Un stylet-oreillette conçu spécialement pour un appareil pliable ?

Source : Neowin

Mettre un crayon sur son oreille quand on bricole, le principe est vieux comme le crayon à papier lui-même, et pourrait être repris par. La firme de Redmond planche (ou a planché) sur un concept de, et ce à l'aide d'une partie écouteur à connecter séparément. Les deux pièces de cet ensemble cocasse comprennent, chacune, leur propre batterie et peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre. D'après le brevet déposé il y a plus d'un an, l'écouteur nécessite toutefois d'être clipsé au stylet pour se recharger.À l'image de la souris Surface Arc (dépliable à plat), ledit stylet est composé de pièces permettant. Des capteurs intégrés tant à la partie stylet qu'à l'écouteur en lui-même sont quant à eux utilisés pouret couper l'audio lorsque le stylet est utilisé pour écrire.Le brevet fait par ailleurs mention d'un. Ce dernier permettrait une diffusion du son à travers les os du crane jusqu'à l'oreille interne. Grâce à ce système, l'écouteur ne comprendrait donc pas de haut-parleur traditionnel.Voici commentdécrit son projet : «».».Sur les schémas rendus publics par l', le dispositif semble avoir été conçu pour. Or, comme le rappelle le site MSPowerUser Microsoft travaillait bien sur un projet d'appareil pliable baptisé. Un projet mis au placard l'année dernière. Reste à savoir si la publication récente de ce brevet est suffisante pour suggérer une reprise des recherches de Microsoft en la matière.Aucune certitude à avoir ici. Et pour cause, la publication d'un brevet ne rime pas nécessairement avec la commercialisation à terme d'un produit finalisé.