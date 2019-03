Microsoft poursuit Foxconn pour n'avoir pas respecté ses obligations en matière de brevets

Un accord de licence exigerait que Foxconn reverse une licence d'utilisation à Microsoft

Foxconn conteste devoir payer le moindre centime à l'éditeur américain

Source : CNET

Le sous-traitant chinoisassemble la majeure partie des appareils technologiques vendus dans le monde. Ses clients se nomment Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony pour ne citer que les plus gros.travaille également avec Foxconn, mais a décidé d'attaque le groupe en justice pour le non-paiement ded'utilisation.L'affaire remonte à 2013. Microsoft a passé des accords avec plusieurs constructeurs, dont Foxconn, pour l'utilisation de technologiesdans leurs smartphones et tablettes Android, ChromeOS et Linux, contre un pourcentage sur chaque appareil produit. Foxconn devait s'occuper de récupérer cette redevance et la reverser à l'éditeur.Aujourd'hui la société américaine réclame son dû à Hon Hai Precision Industry Company, l'appellation légale de Foxconn, qui ne l'aurait pas payéet aurait utilisé frauduleusement ces technologies protégées. Microsoft exige également dessuite à ce retard.Le fondateur et président du groupe Foxconn s'est déclaré «» de cette décision et a répondu de manière très, déclarant que «» n'était pas un problème pour sa société, qui «» à la suite du recours en justice. Il ajoute que son groupe «» par le passé.De son côté, Microsoft commente sa décision en indiquant prendre «» et dit attendre la même chose de ces partenaires. Il conclut en espérant que son « désaccord » avec Foxconn soit réglé le plus rapidement possible.