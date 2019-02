Microsoft : un brevet pour rendre les tissus tactiles mis au jour

Une palette de gestes tactiles

Une expérience utilisateur optimisée

Allier l'utile à l'agréable. C'est que chercherait visiblement à mettre en place un certainau regard du brevet récemment découvert par Windows Latest . Déposé le 24 juillet 2017, puis mis au jour le 24 janvier 2019, le document en question, baptisé « Forming Touch Sensor on Fabric », repose sur des bandes de tissu à la fois connectées et tactiles, comme nous le montre les schémas publiés.Ce tissu que l'on pourrait qualifier d'intelligent s'inviterait ainsi sur une: de la tablette aux objets connectés de poche en passant par les Microsoft Hololens, ou même des canapés connectés . Le fichier apparu sur l'USPTO , ou le Bureau américain des brevets et des marques de commerce) détaille les usages de ce concept.À titre d'exemple, le tissu installé serait capable de, comme les tapotements ou les glissements, de sorte à parcourir des applications ou gérer le volume sonore d'une vidéo. S'il est placé sur la partie latérale d'un Microsoft Hololens - dont la seconde version sera présentée au MWC 2019 -, l'utilisateur s'en servirait pour manipuler des éléments en réalité mixte.Toujours est-il qu'un brevet n'a pas automatiquement vocation à devenir un produit abouti susceptible de débarquer sur le marché grand public. Ces informations présentées sont donc à prendre avec des pincettes, bien que l'idée pourrait optimiser l'expérience utilisateur en améliorant le confort du produit, sans pour autant limiter son usage.