Sur Mac, en septembre, Microsoft Word pourra prédire ce que vous écrivez

Disponible depuis l’année dernière dans les versions web, Windows et Android, la prédiction de texte permet aux clients de Microsoft Word de bénéficier d’une expérience de frappe plus rapide sur leurs appareils. Concrètement, celle-ci consiste à prédire un texte au fur et à mesure que celui-ci s’écrit sur l’éditeur. Une fonctionnalité qui peut s’avérer très pratique et vous faire gagner un temps considérable sur la durée.